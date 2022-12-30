澎湃新聞30日報導，位於上海東北部的大型綜合性三甲醫院長海醫院急診科主任王美堂29日受訪時說：「這兩天的重症病人一天比一天多，大部分的重症病人是老年人。」最近，長海醫院急診接診量每天都在創新高。26日接診總數1999人次，27日上升至2099人次，比平時多了一倍以上。急診最大的壓力在發熱門診和內科，前者主要接診輕症患者，後者則主要面對重症病人。

重症患者以老年人居多，一部分人感染新冠病毒後導致基礎疾病加重，另一部分人則由新冠病毒引起肺炎。

「目前來看，肺炎患者占這些重症病人的一大半。」王美堂說，肺炎患者中「白肺」占比約10％-20％。其中，既有病毒性肺炎又有繼發細菌性肺炎。

面對巨大的救治壓力，長海醫院協調醫護力量支援急診，發熱門診目前5套醫務人員持續不斷地接診，急診內科也增加了一套醫務人員，正在協調增加第二套。醫生一坐下來8小時不吃不喝，全部被病人包圍，這是目前的工作狀態。

病人源源不斷地收進來，如果不能及時分流將會導致急診「壓床」，無法運轉。王美堂說，醫院幾乎每天都在開會協調此事，病房優先開給重症病人。重症病區不斷擴容，心臟外科ICU、CCU（冠心病監護病房）和感染科、麻醉科的重症監護病房，均在本周開始加緊改造。粗算下來，長海醫院重症床位的儲備已超過100張。

澎湃新聞報導，2022年4、5月上海疫情期間，長海醫院急診通過「氣泡式」管理，幾套醫護人員輪班上崗，保障急診即使偶有疫情出現也能不受影響持續運轉。目前管理上出現調整。「現在病人數量多，我們的原則就是把所有醫護人員都撲上去，有多少醫療力量全部上去，能上班的都上班，就是這樣。」王美堂說。