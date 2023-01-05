衛福部豐原醫院打造山城座艙級化療室。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

衛福部豐原醫院打造山城座艙級化療室。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

近年來，國人生活型態改變與高齡化使得癌症發生率逐年上升，化療往往是癌友害怕且最不願意面對的過程。衛福部豐原醫院5日表示，為改善病人治療環境，將門診化療室改建擴大，打造可放12張電動沙發椅、6張病床大空間，嶄新門診化療室讓患者更舒適。

豐原醫院指出，國人生活型態改變與高齡化，使得癌症發生率逐年上升，患者其中會面臨到化學治療，化療往往是癌友害怕且最不願意面對的過程，副作用不僅有生理常見的掉髮、嘔吐、免疫力下降，患者的心理狀態更是承受著許多考驗。

豐原醫院表示，門診化學治療室患者眾多，為了改善病人治療環境，醫院將A區門診化療室改建擴大，使得原本只有4張病床、3張陪客椅，規畫設置足以放置12張電動沙發椅、6張病床的大空間，不僅可容納更多化療患者，更改善整個硬體空間，嶄新門診化療室營造著溫暖和明亮的氛圍，也提升治療的舒適感，傳達醫院以照護民眾健康為首要的使命。

黃姓化療患者表示，以前病人好多，要早點到，才能躺到想要的床位；現在換了沙發椅太舒服，躺下就想好好睡，現在多了很多位子，她不用再搶第一個了。