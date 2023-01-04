行政院長蘇貞昌今拍板，每人將可發現金6000元，並希望能在開春就發給民眾，民進黨立委王美惠表示，在小英總統召開國安會議，也經蘇院長的規畫後，就在今天「經濟成長，全民共享」的政策，已拍板定案，將發放每人6000元現金；王美惠表示，自己也會督促政府，讓民眾能夠快點收到。

王美惠指出，為了讓中低收入戶，能夠得到即時的溫暖，蘇院長也做出了裁示，低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元補助金，已請衛福部邀各縣市政府研議，盼能在農曆年前給予中低收入戶協助。

王美惠表示，相關發放程序，中央已在快速盤整中，後續待行政院通過，再送至立法院審議，即可執行，相信對於此政策，朝野都有共識，會盡速通過相關程序。

王美惠說，知道鄉親都期望能在年前收到，但是發放的方式，需要時間作完整的規畫，行政單位已正加速作業中，還請鄉親多多體諒，也會督促政府，讓民眾能夠盡快收到這份「經濟成長，全民共享」的具體成果。