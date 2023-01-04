行政院長蘇貞昌宣布將在農曆年後普發現金每人6000元，可望為民間消費挹注動能，法人看好寶雅(5904)今年營運，在外資、投信及自營商聯袂買超下，寶雅今天股價逆勢大漲，以530元作收，創下2021年8月26日以來新高。

備受關注去年稅收超徵新台幣4500億元是否還稅於民今天終於塵埃落定，蘇貞昌宣布將在農曆年後普發現金每人6000元，且今年一整年將給予中低收入戶加碼，農曆過年前讓低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元，可望為民間消費力添柴火。

受惠於台灣內需消費回溫，寶雅2022年前11月合併營收175.4億元，年增10.8%。

截至2022年11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家。

寶雅國際表示，公司將持續展店，並加速數位布局，公司也新增主打以彩妝為主店型的POYA Beauty，希望藉由多元佈局，為公司營運帶來正面貢獻。

看好寶雅營運前景，今天三大法人聯袂買超寶雅363張，成為寶雅股價創下逾16個月新高推手。