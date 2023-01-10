寶雅(5904)111年12月合併營收達19.36億元，月增25.3%，寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店型，搶攻美妝品類市場商機。

寶雅國際111年12月合併營收19.36億元，月增25.3%，年增18.4%；累計111年合併營收194.8億元，年增11.5%。

瞄準解封後彩妝強勢回歸的狂歡潮流，POYA寶雅推出全新店型「POYA Beauty」，在信義區打造POYA Beauty形象概念店 ，更攜手媚比琳聯手，進駐全台首間MAYBELLINE品牌旗艦店。

寶雅表示，POYA Beauty ATT形象概念店為寶雅全台第312家門市，營業總面積超過200坪，整體氛圍設計有別於過去寶雅店型，以明亮舒適為概念主軸，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動；商品結構方面，將美妝占比提高到五成以上，擴大保養品、醫美、彩妝等品項，更主打在貨架的陳列上能更完整豐富，也巧妙運用空間更方便消費者選購，過去桃粉色的寶雅品牌色，也轉用柔和色系的甜粉色系，讓人感受放鬆和安定的柔和環境，更具包容度以及更多元的美感，也預示著品牌年輕化及符合現代人講求精緻且富有表現力的轉變，讓人一進入立即感受POYA Beauty專屬流行風格，完整呈現POYA寶雅致力於提供豐富、精彩、美麗的商品於每一位顧客。

寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店型，搶攻美妝市場商機，同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。