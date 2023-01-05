你相信這種都市傳說嗎？「食物掉地上若3秒內撿起來，就不會沾到細菌。」外科醫師陳榮堅表示，曾有一名50多歲的男性患者排隊買人氣美食，不料吃沒幾口餐點就掉到地上，他趕緊撿起來繼續享用，結果當晚就發燒又腹瀉，衝急診檢查後才知道是「細菌性感染的腸胃炎」，白血球數值一度高到逼近敗血症的情況。

陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享真實病例，曾有一名50多歲的男性患者一年前曾因大腸癌開刀，某日突然到急診求助，自述劇烈腹痛、發高燒，甚至因為腹瀉狂跑7次廁所，檢查後發現，是「細菌性感染的腸胃炎」，但白血球數值短時間內狂飆到2萬，已接近敗血症的情況。

原來，這名患者前一天排隊買超夯的美食，好不容易買到餐點後，吃沒兩口就掉到地上，他不甘心地撿起食物，拍拍灰塵又送入嘴裡，疑似因此才引發一連串的症狀，所幸施打抗生素住院治療5天後，已沒有大礙。陳榮堅也提醒，大部分食物落地都會受汙染，腸胃較弱的人要避免食用。

其實衛福部過去就曾在臉書粉專發文闢謠，直說：「沒有3秒定律」，雖不同的食物、地面類型會影響細菌附著程度，但沾到細菌是無可避免的，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。