中央銀行今日召開年終理監事會，對於經濟與物價做出最新預估，其中今年經濟成長率（GDP）由上季預估的3.51％下調0.6個百分點至2.91％，確定「不保3」，也與主計總處預估的3.06％有些差距，至於明年GDP預估值則為2.53％。

物價方面，央行預估今年消費者物價指數年增率（CPI）為2.93％，較上季預估的2.93％微幅上調，不過差異不大。明年則為1.88％，降至2％防守線以內。

央行表示，近月隨國內疫情衝擊減緩，加以防疫措施逐步放寬，失業率續降，就業人數略增，民間消費持續復甦，惟全球終端需求下滑，加以廠商持續去化庫存，台灣出口已連續3個月負成長，亦連帶影響民間投資意願，預期本年第4季經濟成長率大幅下降，並下修本年經濟成長率預測值為2.91％。

展望明年，防疫措施及邊境管制放寬，可望推升民間消費，惟全球經貿動能大幅放緩，將抑制台灣出口成長，加以廠商對未來景氣看法保守，庫存壓力仍存，企業恐遞延投資計畫或縮減資本支出，民間投資動能將趨緩，本行預測明年經濟成長率降為2.53％。

今年年中以來，隨國際原油及穀物等原物料價格回跌，加以國內蔬果等食物類價格漲幅減緩，國內消費者物價指數(CPI)年增率趨降，至11月為2.35％，惟不含蔬果及能源之核心CPI年增率仍高，為2.86％。本年1至11月平均CPI年增率為2.97％，核心CPI年增率則為2.60％。預測本年CPI及核心CPI年增率分別為2.93％、2.59％。

展望明年，全球供應鏈瓶頸紓解，國際機構預期原油等原物料價格將低於本年，預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別回降為1.88％、1.87％，國內外機構亦預測明年台灣CPI年增率回降。