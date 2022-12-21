大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議。會議指出，當前大陸經濟恢復和回穩，但基礎還不牢固，推動經濟鞏固維穩基礎保持運行在合理區間，實現2023年好的開局；要推動重大項目建設和設備更新改造，形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的不得停工。

香港信報21日報導，會議稱，要對落實穩經濟一攬子政策措施，抓好填平補齊，確保全面落實。支持平台經濟健康持續發展，落實支持剛性和改善性住房需求和相關16條金融政策。要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，為2023年經濟增長打好基礎。

會議指出，要儘快解決有的地方物流「最後一公里」不暢的問題，切實保障民眾防疫物資、用藥需求，並加強國際合作，合理進口急需品。要突出保市場主體穩就業，落實具體紓困舉措，扎實做好大學畢業生就業工作，整治拖欠農民工工資問題，幫助農民工春節後及時返工，支持以創業帶動就業。