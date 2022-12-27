大陸2023年有望降準降息，當地官媒引述專家表示，大陸經濟回穩需要總體經濟政策加大調控力度，結構性貨幣政策工具或將成為明年貨幣政策主要的中期基礎貨幣投放方式，降準、降息在明年仍值得期待。

證券時報引述紅塔證券首席經濟學家李奇霖表示，明年或需要適度提升總體槓桿率以對沖外需下行的風險，且科技創新、綠色發展等領域是資金密集型，具有融資需求量大、對融資依賴度高且須長期投入等特點，需要給予金融機構低成本且穩定的負債來源，預計明年降準、降息也不會缺席。

中信證券宏觀經濟首席分析師程強表示，預計明年大陸財政赤字率有望實現3％～3.5％水平，新增專項債規模有望達到人民幣（下同）4兆元～4.5兆元，支出節奏也將明顯前置到上半年；預計明年政策性銀行專項金融工具資金支持規模將達1.5兆～2兆元。

上海財經大學校長劉元春表示，明年所面臨的壓力是超常的，需要在超常的政策上做一些文章，包括發行特別國債與3％以上的赤字率，來支持財政政策加力增效。預計明年M2年增速預期將達11.5％左右的水平，對於支持流動性是比較充分的。