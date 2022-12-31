回顧台股2022年走勢，延續2021年的樂觀態勢，今年最高點出現在1月5日的18619.61點，但隨著升息、通膨、戰爭、庫存等變數相繼衝擊，多頭走勢出現轉折，2022年台股全年走跌4081.15點，下挫幅度高達-22.4%，最低點出現於10月25日的12629.48點，而台股市值也在指數走跌影響下，全年蒸發12.13兆元，截至年底加權指數總市值為44.38兆元。

法人動向上，外資全年續賣台股1.23兆元，不僅金額為單年度史上最高，且連續第3年減碼台股，自營商全年度也呈現賣超2937.62億元，僅有投信法人連續第4年回補台股達2841.56億元。在外資賣超匯出下，新台幣匯價從年初的27元一路暴跌至32元，以30.708元封關，全年貶幅9.8%，創1998年以來最大貶幅。

保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉分析，今年來台股跌幅超過兩成，雖然幅度已大，但因為全球經濟前景仍不明朗，預期明年上半年大盤仍會受到景氣趨緩、庫存去化等影響，不過進入下半年之後，有望見到台股開始展開彈升行情，預料全年指數走勢將呈現先蹲後跳，若以14500點為基準，明年指數有望繳出10%至15%的漲幅。

針對2023年元月行情，郭明玉認為，電子指數近月表現相較傳產與傳產弱勢，29日盤中一度跌破季線，預料年底假期結束外資歸隊後，電子股有望再度成為元月行情的主角，帶動一波紅包行情，特別是前景展望能見度高的網通、伺服器、IP，另外像是車用相關、綠能相關、疫後解封受惠股等，也值得留意。

但郭明玉提醒，由於兔年農曆年相對較早，可能提前引發市場落袋心態，且明年台股仍受到全球景氣、經濟、通膨等走勢牽動，建議宜密切留意美股、美元等國際市場動向，指數高檔整理機率高。