美國12月非農就業數據報22.3萬人，高於市場預期的20萬人及前值修正後的25.6萬人，失業率報3.5%，亦低於前值及市場預期，薪資增速4.6%，低於預期的5%，10年期美債殖利率來到3.7%。美股周五（6日）3大指數開高，道瓊工業指數一度漲逾300點後走弱，那斯達克指數漲約0.1%。

截至台北時間22點39分，道瓊工業指數上漲212.36點（或0.64%），暫報33142.44點；那斯達克指數上漲11.45點（或0.11%），暫報10316.69點；標普500指上漲19.16點（或0.5%），暫報3827.26點；費城半導體指數上漲17.85點（或0.71%），暫報2536.37點。

5大科技巨頭唯蘋果小漲，谷歌、亞馬遜跌逾1%，半導體類股漲跌互見，超微跌逾2%，博通漲約2%，聯電ADR漲約3.5%，台積電ADR漲1%。