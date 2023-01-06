本周各類股漲跌互見，以光電類指數上漲3.79％最強勢，觀光類指數下跌3.54％最弱勢。國票投顧預期下周指數在14,000-14,600點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、旅遊股、食品股、電子支付股、物流股等。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：
1.政院拍板還稅於民，農曆年後將普發6,000元，預期消費、物流、金流及通路相關個股在題材支撐下，近期都持續有表現。
2.台積電、大立光雙王即將在1月12日召開法說會，或有短線壓寶買盤進場，進而帶動指數表現。
3.目前外資期貨淨多單仍達14,000口以上，籌碼面維持正向。
另國票投顧認為要留意三項國內外利空因素： 1.農曆年節前倒數一週，部份投資人或傾向賣股變現，恐令大盤倍受壓抑。
2.美科技股走勢續弱，尤其那斯達克指數在去年低檔附近徘徊，瀕臨破底危機，將使台電子股相對承壓。
3.美國經濟數據動輒引發市場升息擔憂，連帶衝擊投資信心。
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