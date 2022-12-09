中華經濟研究院9日公布2023年臺灣經濟成長率預測值為2.72％，並下修2022年臺灣經濟成長率估值至3.04％，較上次（10月）預測值下修0.24 個百分點。2023年台灣經濟成長模式，將呈現「內平外冷」情形。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲指出，2022年臺灣經濟因受全球政經情勢影響，成長表現自烏俄戰爭爆發起即逐次下修，2023年估計持續2022 年的下行趨勢，外部因素仍是四大主要不確定因素：一、烏俄戰爭仍未休兵止戰，二、美國通膨仍未達標，三、Fed仍將持續升息，四、美中貿易科技戰仍劍拔弩張情勢。

基於2023年全球經濟將呈現低成長，造成國際貿易成長衰退，中經院分析，2023年GDP年增率中，國內需求貢獻2.69個百分點，其中民間消費、固定資本形成分別貢獻1.97、0.56個百分點；國外淨需求，則因國際商品貿易成長走緩，貢獻約0.03個百分點。

中華經濟研究院長張傳章指出，歷經全球經濟今年開高走低的辛苦，多數產業目前仍在找尋景氣底部，來自全球景氣愈趨疲弱的影響，中經院估測2023年台灣經濟成長率約為2.72％，略低於3.00％；而2022年經濟成長率雖然多次下修，但成長率仍可望突破3.00％以上，為2019 年～2022年以來連續四年達3.00％以上。

張傳章認為，明年我國經濟動能要靠國內需求支撐，且由消費、投資為主力支撐，中經院估計民間消費年增率4.26％、對GDP年增貢獻1.97個百分點，均較疫情期間來的高，且2023年四個季度的成長走勢，因比較基期以及國際環境因素下，呈現逐季走增情勢，分別為1.58％、2.59％、2.75％、3.88％。

惟，張傳章也點出2023年的投資動能，受到景氣趨緩、前景不明，加上升息等因素，廠商投資意願降低，中經院估測固定資本形成及民間投資，2023年年增率分別為2.60％、2.02％，較2022年的 6.89％及 7.01％，明顯走緩，將需仰賴節能、綠能，以及都更等需求，帶動投資維持正成長。