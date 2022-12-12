大陸正加快邁向全面恢復常軌，高盛表示，隨著大陸官方取消防疫限制並重新開放經濟，推高對進口和海外旅行的需求，香港、泰國和新加坡可能是最大的受益者。

香港信報報導，高盛12日最新報告指出，隨著出口和旅遊收入的攀升，估計可望提振香港國民生產毛額（GDP）達7.6％，泰國GDP可能增加2.9％。對新加坡的影響較小，可提振1.2％；馬來西亞則為0.7％。上述估計的前提為大陸的重新開放將使國內需求增加5個百分點，且國際旅行恢復至2019年的水準。

報告稱，大陸重新開放可能對國際旅行產生最積極的影響，其次是商品進口更為強勁。該行預料，香港旅遊支出的增加可能相當於其GDP的6％，泰國的影響估計為3％。

不過高盛估計，除了香港和新加坡外，大陸重新開放對大多數亞洲經濟體的直接貿易推動作用不大，僅會帶動其GDP增長0.2至0.4個百分點。另外，大陸石油需求的增加可能會使全球油價每桶上漲15美元，這將對香港和新加坡等一些經濟體將產生負面影響。