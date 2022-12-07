美國今年因通膨持續升息，對於台灣股匯市也造成嚴重影響。聯準會(Fed)官員透露，下個禮拜的升息幅度會縮減至兩碼（50個基點），但在《華爾街日報》（WSJ）中，一向有「Fed傳聲筒」的記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）則撰文表示，明年利率恐會一路拉升到5%左右。

蒂米羅斯指出，雖然外界普遍預測明年物價壓力會明顯趨緩，但由於大幅的薪資成長和勞力密集服務業影響，可能會造成另一波通膨上升的情況，這也會讓Fed官員在12月及明年2月都將支持把利息調升兩碼。他也提到，美國的11月消費者物價指數（CPI）將於本月13日公布，物價持續上漲的情況，可能也是讓聯準會繼續升息的原因之一。

蒂米羅斯聲稱，一直到美國就業市場出現明顯的降溫情況前，聯準會官員都會保持最低一碼的升息調整。且會把終點利率放在4.75~5.25%左右。

另《華爾街日報》也在報導中提到，美國銀行全球經濟研究長伊森（Ethan Harris）也指出，聯準會官員透露出，「必須讓失業率大幅上升，才不會讓薪資導致一波新的通膨」。他更批評這些官員是不想坦承，美國經濟現在變得太熱，現在得想方設法進行修正。