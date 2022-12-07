台中警方查獲台中市西屯區何姓男子到案，當場查扣罕見制式捷克製造之VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、彈匣2個、制式子彈38顆。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市檢警肅槍緝毒，日前查緝台中市西屯區何姓男子到案，當場查扣罕見制式捷克製造之VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、彈匣2個、制式子彈38顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地方檢察署偵辦。

台中市刑警大隊指出，蠍式衝鋒槍簡稱蠍式，由捷克斯洛伐克製造，可作為近身距離作戰中之突擊武器或代替手槍作為個人防衛武器，因體積小可隨身攜帶及單手操作，且每分鐘可射出850發子彈，經常作為裝備武警安全部隊和反恐部隊配槍，犯嫌供稱市價約60至80萬。

警方表示，台中市刑警大隊偵三隊日前偵辦一起毒品販賣案件，意外獲得線報，擁槍自重的何姓男子，平日隨身攜帶火力強大之VZ61型蠍型衝鋒槍，經長時間蒐集相關犯罪事證，在台中地方檢察署指揮偵辦下，於近日收網，在何嫌常活動據點埋伏，一舉逮捕。

台中市刑警大隊指出，因近期各地發生零星槍擊事件，造成民眾不安與恐慌，為有效肅清各式非法槍械，淨化社會治安，檢肅槍枝儼然成為維護治安之重點項目，警方動員，查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所及防治槍擊案件發生，並組成專案小組全力投入偵辦。

台中市刑警大隊表示，預防槍枝氾濫，檢肅槍枝係治安維護重點工作事項，將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、危害民眾生命財產安全，決不寬貸。