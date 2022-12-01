12月1日是口罩政策第一階段鬆綁首日，民眾於戶外可免戴口罩，台中市長盧秀燕今天出席惠明盲校校慶時以身作則沒戴口罩，她受訪表示，台中防疫政策與中央一致，但市民朋友若覺得自己有必要，戶外仍可戴口罩，不必覺得有壓力。

市長盧秀燕表示，她之前曾在市政會議上宣布，台中防疫政策與中央一致，不造成民眾困擾，中央宣布從今日起戶外免戴口罩，所以她以身作則配合防疫政策；雖然中央已開放，但市民朋友若覺得自己有必要，戶外仍可戴口罩。

盧秀燕也說，她今天在路上有注意到，絕大多數市民朋友仍持續戴口罩，因為秋冬是流感盛行季節，有些人習慣繼續戴口罩也很好，請市民朋友不要有任何心理壓力或覺得一定要怎麼做，在戶外要戴、不戴都可以，台灣是一個自由的國度，大家只要符合防疫規定就可以了。

媒體追問，新北市長侯友宜連任當選後，在各區舉辦感恩餐會，市長會有相關規畫嗎？盧秀燕表示，她在選完第二天即透過車隊到全市謝票，這周一就銷假上班，因為總部須拆除交還業主、地主，因此昨晚舉辦一場感恩志工、好朋友的茶會，謝謝他們。

「謝謝是永遠的」！盧秀燕說，她會以未來4年的努力表現，好好治理台中市，繼續幸福、建設台中市，當作對所有支持者及協助者的回話，藉由擔任一位好市長的方式來感恩大家，這是她的感謝方式。