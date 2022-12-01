立委蔣萬安當選台北市長，中選會宣布立委缺額補選將於明年1月8日投票，並於11月28日起至12月2日開放登記。民進黨有阮昭雄、吳怡農表態參戰；阮昭雄臉書透露，代理黨主席陳其邁已電話溝通，決定徵召吳怡農參選立委補選。咦，怎麼又徵召小英男孩？

民進黨敗選檢討聲未歇，其中討論度最高的就是黨主席沒收黨內初選提名機制，授權黨主席決定人選，不過當各派系發現最後出線名單，十有八九都是小英男孩、小英女孩，黨內派系「躺平」或分裂的雜音鵲起。原本準備參選台北市長的林佳龍「上課」一半，硬是被「屠龍計畫」喬去選新北市長，讓給陳時中；以及連續蠻橫徵召林智堅、鄭運鵬參選桃園市長，導致眼巴巴期待一場提名初選不可得的創黨元老鄭寶清脫黨參選，就是最好的例子。

但是顯然民進黨中央並未記取教訓，立委補選勸退最早表態、主動不連任市議員、積極備戰立委的阮昭雄，卻欽點吳怡農出戰並非良策，無論最後勝負結果，恐怕重蹈破壞黨內團結覆轍。

還記得吳怡農參選「因故延期」舉辦的民進黨台北市黨部主委嗎？當時入黨黨齡未滿兩年不符規定，但在前主委黃承國力挺之下，在黨中央修改《黨職人員選舉辦法》，經中執會同意者，各縣市黨部主委不受入黨期限之限制，即所謂的「吳怡農條款」，讓吳怡農破例登場；不料，前市議員顏聖冠搶先一步登記參選，當時，蔡英文說「不是跟我說協調好了？！」

好了，這次敗選後黨內開第一槍的就是綠色友誼連線的立委何志偉，矛頭指向陳時中競選總部有黑道人士，明眼人哪有不知道就是指英系的黃承國，現在黨中央又開後門，勸退阮昭雄、徵召「小英男孩」吳怡農，不會引發黨內非新系眾怒嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※