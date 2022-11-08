消息面：

1.路透社報導，輝達（Nvidia）周一證實該公司將在中國新推出一款名為「Nvidia A800」的高階繪圖處理器（GPU），以遵守美國政府對中國祭出的半導體技術出口管制，並取代被禁止出口中國的Nvidia A100晶片。輝達表示，Nvidia A800將第三季投產。

2.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）上表示，全球通膨可能已經接近到頂，但高通膨環境恐將持續一段時間。此外，IMF表示，若要實現全球氣候目標，到2030年，碳價至少要達每噸75美元。

3.聯準會公布，9月消費者信貸增加249.8億美元，不如市場預期的新增300億元，亦較8月的增加301.8億元下滑。

包括信用卡借貸在內的循環信貸增加83.2億元，創下4個月新低。主要為汽車貸款或學貸的非循環信貸增加166.5億元。

4.德國半導體公司Elmos Semiconductor周一表示，德國政府可能阻止該公司將汽車晶片生產線賣給中資的交易。Elmos在去年12月宣布旗下汽車晶片製造工廠將以8500萬歐元賣給母公司為北京賽微電子（Sai Microelectronics）的瑞典公司Silex。Elmos周一表示，德國政府一直在評估這座成熟製程工廠賣給中資的交易，直到周一之前，經濟部仍表示可能批准交易，但周一突然通知交易各方因出現新狀況，有可能阻止交易進行。Elmos表示，待德國經濟部做出最終決定，公司將考慮下一步如何應對。

5.特斯拉執行長、全球首富以及推特新當家馬斯克表態，他以兩黨制衡優於一黨獨大為由，呼籲選民在國會期中選舉支持共和黨。

6.目前民調顯示，共和黨拿下眾議院多數席次的贏面較大，而在參議院則只比民主黨稍具優勢。

7.沃頓商學院教授Jeremy Siegel表示，聯準會主席鮑爾以具有時間差的房市數據來評估通膨情勢、忽視房價和租金大幅回落的現象，並推進過於強硬和過度緊縮的貨幣政策，這將導致房市崩盤，屆時聯準會將不得不改變其激進的升息政策。

8.高盛首席經濟學家Jan Hatzius出具報告指出，美國經濟在一年內陷入衰退可能性只有35%，較大多數預測調查樂觀許多。Hatzius表示，在維持良好的就業市場和抑制通膨方面，聯準會似乎已取得平衡。

9.對利率較為敏感的美國兩年期公債殖利率一度上漲7.8個基點至4.73%，10年期指標公債殖利率一度上漲6.8個基點，觸及4.226%。

10.市場觀望美國國會期中選舉結果，周一美元指數跌0.75%，報110.05。ING表示，期中選舉和周四公布的通膨數據都可能影響美元表現。如果共和黨同時拿下參眾兩院控制權，美國政府可能難以推出更多財政激勵措施，這將使美元指數承壓，儘管如此，ING仍看好短期內美元指數有望站回113大關。

11.受美元走軟激勵，周一紐約期金收漲0.2%，報每盎司1680.5美元，盤中最高站上1685.6美元

12.周四美國期油收跌82美分或0.88%，為每桶91.79美元，盤中一度升至93.74美元，創下8月30日以來新高。布蘭特期油跌65美分或0.66%，收於每桶97.92美元，盤中一度站上99.56美元，創下8月31日以來新高。中國政府重申將堅守動態清零政策。此前有關於北京當局將放寬防疫政策的消息帶動原油價格走高。