日本軟銀集團公布旗下願景基金投資部門連續第三季出現虧損。

隨後軟銀集團股價周一盤中一度重挫逾13%，為近兩年半以來最大跌幅。

然而分析師表示，股價下跌在很大部分是由於大幅上漲之後回落的結果；此前由於股票回購計畫的樂觀信心和期望，帶動軟銀股價大漲。軟銀上周五的收盤價，較去年十月大漲了40%。

SBI證券分析師Shinji Moriyuki表示：「包括對新一輪股票回購等的各種預期，此前推高了軟銀的股價，現在它正處於調整階段」。

在上周五軟銀發表財報的前一天，該集團宣布完成4000億日圓(約28.8億美元)的股票回購計畫。

Jefferies分析師Atul Goyal說：「我們正期待新一輪的股票回購計畫的公告，結果卻沒出現」。

股市專家也表示，對科技股疲軟的擔憂，也是壓低軟銀集團股價的原因。軟銀集團一直大舉押注於科技公司的高成長。

Tachibana證券研究部總經理Shigetoshi Kamada說：「在全球經濟放緩之際，IT公司前景黯淡」。「軟銀集團的成長預期一直在下降，因為人們擔心，在這種環境下，軟銀投資組合中投資的公司價值可能不會成長」。

隨著投資組合價值繼續下滑，在7~9月裡，該願景基金的投資虧損了1.38兆日元（約99億美元）。

不過得益於對阿里巴巴股份的減持，軟銀集團公布集團整體在上季出現近三個季度以來首次的獲利。