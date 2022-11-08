汽車零件供應商博世(Bosch)周一表示，已經同意支付2500萬美元，以和解加州對於福斯汽車和飛雅特克萊斯勒的柴油廢氣調查中，對博世所扮演角色的質疑。

加州檢察官Rob Bonta說，該和解協議仍有待法院批准，並可望解決對博世提供軟體、硬體、軟體程式或校準服務時所參與的不當行為指控。

博世確認了和解協議，但是堅持不承認索賠的有效性，也不承認需承擔任何責任。

根據和解協定，如果博世得出結論認為，製造商曾使用軟體來規避排放規定，則必須對加州當局披露該事實。

檢察官說，博世的行動助長了當代最大的環境犯罪，如今正付出代價。

福斯汽車在2015年承認使用非法軟體，以規避美國排放測試。並且對司法部付出43億美元金額，作為和解協議的一部分。該和解協定也規定了福斯總共要支付300億美元罰款、賠償金和車輛回購費用。

柴油車主也在2015年起訴博世，稱博世協助設計了讓福斯汽車能夠規避排放法規的軟體，並稱博世是福斯知情且積極的參與者。