網路軟體詐騙層出不窮，荷蘭移動安全公司「ThreatFabric」近日公布調查報告說，Google Play商店的5款App潛藏木馬程式，民眾下載恐被竊取個資，甚至被騙錢，目前已有超過萬人下載，提醒民眾注意，若不小心下載請盡速卸載。

綜合外媒報導，荷蘭移動安全公司「ThreatFabric」公布調查報告說，Google Play商店裡面有5個App中，潛藏 「SharkBot」和「Vultur」木馬程式，表面上感覺是有用的文書處理、繳稅工具的軟體，但用戶下載以後，可能被竊取個人資料，詐取金錢。

而這5款App分別是Recover Audio, Images & Videos、Codice Fiscale 2022、Zetter Authenticator、File Manager Small, Lite以及My Finances Tracker。根據統計，目前已經有超過萬人下載這幾個軟體，請大家務必注意。

荷蘭移動安全公司「ThreatFabric」也提醒，檢查以後，若發現自己有安裝這幾個軟體，建議盡速卸載，以免個資遭到竊取。