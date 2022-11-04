世事無常！一名網友分享，去診所復健的時候，總會和一位醫師助理聊天，幾天後他到診所做復健，突然聞到「紙錢＋屍臭味」，並看到身邊有個模糊的影子，讓他覺得很奇怪，後來才知道那位醫助不幸猝死，而他聞到怪味的那天，恰好是他的頭七，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團《靈異公社》發文表示，他固定去某診所復健，有位醫師助理很親民，某天晚上去復健，發現那位助理的氣色不好，但說起話來還是鏗鏘有力，因此就沒有多想。沒想到幾天後，卻聽到了醫助的死訊。

該網友表示，復健診所的工作人員說，那位醫助上班無故缺席讓同事很擔心，隔天衝到他家找人時，才發現醫助已經倒臥客廳身亡，讓他聽了很震驚，其中也有與之比較好的同事崩潰直呼「昨晚12點還有傳訊息欸！怎麼會？」

該網友指出，周末他去做復健的時候，不斷聞到類似紙錢或淡淡的屍臭味，且療程開始後，他突然感到很疲倦，不到2分鐘就昏昏欲睡，期間隱約看到人影，當他想看更清楚，影子就消失了。驚醒後，他立刻詢問值班的醫護說，剛剛他睡覺的時候，有沒有靠近他，怎料對方卻說，今天只有他工作，但他在療程期間都坐在不遠處的櫃台，直到機器響了以後才靠近。後來他才發現這天竟是猝死醫助的頭七。

靈異狀況引起網友討論，「我害怕，有味道有顯靈、有畫面」、「下秒會如何，真的難說，理所當然的明天不一定每次都會到，人生無常，願大家都平安」、「我是當天夢過以前工作的同伴，做夢時一雙冰冷大手來跟我握手，然後就沒再夢過他」、「好可怕，還能這麼輕鬆面對」。

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