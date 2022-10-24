2025年台灣邁入超高齡社會，長照照護人力短缺，群創(3481)與台南郭綜合醫院建立國欣護理之家社區型長照示範場域正式揭幕，也是台南第一個科技長照示範場域。群創事業群總經理潘泰吉指出，群創以顯示科技核心，軟硬整合，全球首發推出科技長照2.0「智慧復健與智慧門診」解決方案，瞄準智慧醫療超高齡商機。

郭綜合醫院位於台南市中西區超高齡社區(65歲以上人口比占20％)醫療衛星中樞，院長鄭雅敏指出，城鄉醫療資院差距大，呼籲應建立衛星社區醫院，承接教學醫院醫病接軌、數位門診，實現高水準長照「在宅老化」目標。

布局兆元長照商機，群創電視產品事業群總經理潘泰吉指出，群創的二大科技長照解決方案包括智慧復健及友善門診。在智慧復健方面，群創為國欣護理之家打造50坪步態分析快篩步道，以65吋2X2/4K拼接影音牆，結合3D深度感測步態分析軟體進行快篩偵測。郭綜合復健科主任陳柏宏團隊於45天內進行台南市中西區2000位里民步態分析快篩，其中905位為65歲以上長者，找出18.8％高危險群個案，略高於衛福部數據，郭綜合呼籲「步態分析納入65歲成人健檢項目之一」，刻不容緩。

另外，群創於國欣護理之家規畫小團體體感互動團體治療區，醫護人員可選擇200多個肩膀上肢、髖關節下肢等復健軟體進行小團體訓練，擺脫枯燥的輔具復健，讓長者參與意願更高。

在友善門診方面，群創推出穿透度95％的透明問診櫃台，搭載無線5GAI口譯系統，提供多國語言翻譯。針對南部龐大長照外籍看護市場，群創特別開發中印即時翻譯系統，協助印尼籍看護了解用藥資訊，提供長者最佳照護，經過一個月150位驗證，成為外籍人士最佳互動翻譯解決方案。

同時，打破傳統冰冷的醫院大門，群創液晶調光窗戶結合感測器達到節能、隔熱、採光通透特性，以馬賽克裝置藝術翻轉國欣護理之家，提供即時衛教資訊與互動顯示藝術特效，增添郭綜合醫院藝術氛圍。