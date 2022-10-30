年底九合一選戰在即，民進黨屏東縣長候選人周春米今（30）日表示，屏東即將在明年邁入超高齡社會，她希望未來能協助打造「以人為本的大社區」照顧縣內長輩，給他們有尊嚴且健康快樂的生活。
周春米今於臉書指出，屏東的老年人口占比現已達到19.26%，明年將邁入超高齡社會，即每5個人就有1名65歲以上的長輩，面對長照需求逐年增加，現任屏東縣長潘孟安團隊多年來也「以人為本」規劃，打造安居大社區。
周春米提到，屏東的長照預算和相關服務單位，已從2018年推動「長照2.0」時的4.7億元、60個單位，成長到現今的28億元、381個單位，在原鄉的文化健康站布建率更達到100%，她預估，全縣長照服務年底約可達到90%。
周春米認為，未來的長照工作必須更專業與全面，期待能透過更專責的長照處以及完備的法規，全面保障長照從業人員，她期許能在屏東的下一個長照階段照顧縣內長輩，讓他們有尊嚴且健康快樂的生活，努力打造安居樂業、以人為本的大社區。
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