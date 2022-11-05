國民黨南投縣長參選人許淑華日前與南投縣社會工作師公會進行客廳會座談，並聽取社工師們提出的第一線問題與想法。許淑華昨(4日)在臉書表示，將全面性強化南投的社工系統，給予南投社福更好的幫助，讓南投全齡宜居不是口號。

許淑華4日在臉書提到，與南投縣社會工作師公會進行客廳會座談時，在陳正益老師主持下，聽取社工師們提出的第一線問題與想法。許表示，南投有六百餘位的社工師為幾萬個家庭服務，擔任立委期間，除了社會福利法案，也提出社工法第19條的修法，期待能給予社工人員更好的人身安全保障。

針對座談會中社工師們關心的問題，許淑華提出設定案數天花板以及社工心理諮商方案。此外，對於首長任用與局處規劃，許承諾，若有機會入主縣府，會審慎評估，兼顧實務與專業。至於社工人員任用方面，許表示，會提出公平、公正、公開的晉用標準與程序，任用最合適的人才，並強調將會全面性強化南投的社工系統，給予南投社福更好的幫助，讓南投全齡宜居不是口號。