國民黨台北市長候選人蔣萬安昨突請辭立委宣示決心，不僅黨內評價兩極，還遭綠營酸是為選情告急。中廣董事長趙少康今聲援表示，請辭是個人選擇，由選民評價，但沒有一個落後很多的候選人會請辭現職，因為會擔心可能兩頭落空。

趙少康揶揄，民進黨有7位正參選縣市長的現任立委不敢請辭，就是對選情沒信心，竟還由民進黨中央出面解套，還敢笑別人辭。

國民黨文傳會副主委林家興也批評，民進黨以前轟對手代職參選，今天民進黨縣市長候選人卻不敢跟進蔣萬安請辭立委，想要維持立院優勢，繼續通過違憲濫權惡法，若「有信心勝選可以辭給我們看」；民進黨定調不辭職，根本是打奧步戰。

林家興說，兼有立委身分的民進黨縣市長候選人若是因手頭上仍有很多選民服務工作要完成，就像國民黨南投縣長候選人許淑華一樣，那就講清楚，大家也能接受，現在卻只透過民進黨黨秘書長林錫耀定調要打正規戰，不敢辭，就是心虛。