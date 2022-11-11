發票中獎的錢就這樣飛了！一名女網友分享，她平常很少檢查信箱，最近打開來卻發現一件令人心痛的事實，因為裡面滿滿一排都是通知他發票中獎的郵件，但因為她未能及時注意到，很多都已經過期了，仔細算了算發現，過去1年她竟然中了9700元了，讓她超級崩潰，也引起網友討論。

一名女網友今在臉書社團《爆怨公社》上發文說，她平常幾乎不檢查電子信箱，沒想到竟然因此損失了9700元。從畫面中可見，原PO打開信箱以後，一整排等待開啟的信件都是發票中獎的通知。而她實際算了一算發現，過去1年她至少中了9700元，結果卻因為沒有檢查郵件，而通通過期無法領取。

貼文釣出一堆苦主哀嚎，奉勸大家不要對過期的發票，曾經因為好奇去對過，結果還真的中了大獎，但卻早已過了發票兌換的時間。「難過了，現在才發現」、「放心你不是最慘的，也有其他人這樣」、「我也都沒進去看過信箱」、「上次1000元沒領到，哭了一周」、「我也中過4000元，結果最後過期沒領到。」

另有網友則說，想避免慘案再度發生，建議可以設定「獎金自動歸戶」，這樣中獎的錢就會直接轉入當初設定的戶頭裡面，方便又快速。而申請的步驟也很簡單，只要下載並登入發票載具App以後，點選「我的 > 發票對獎 > 我要領獎」就可以了。