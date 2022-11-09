屏縣府將於12、13日在屏東農業物產館舉辦「屏水相逢、豬事滿福-尋鮮味市集」，推廣在地水產及六堆黑豬，同時為刺激民眾參與度，祭出活動期間可憑2張發票兌換1包石斑魚口味乖乖，並加碼有機會抽到500至1000元不等消費禮券，讓大家有吃有玩又有拿。

屏縣府指出，屏東物產館自8月開幕以來，已舉辦多場農業主題市集，12至13日將推出「屏東水產推廣活動」暨「111年度本土六堆黑豬肉品嚐推廣活動」，希望讓優質水產商家及屏東在地六堆黑豬肉品牌曝光，打造農漁最鮮的縣市美名。

縣府指出，活動期間民眾只要憑2張發票就可以兌換1包屏東石斑魚口味乖乖，並加碼獲得1次屏水相逢好運池的擲球機會，有機會抽到500至1000元不等的消費禮券，可在水產市集攤位上消費，同時物產館也有氣墊樂園期間限定免費遊玩，好吃又好玩。

縣府表示，為配合推廣六堆黑豬活動，12日中午12點10分將發送300份六堆黑豬魯肉飯、貢丸湯及黑豬肉料理，更有香噴噴之烤全豬，而13日中午12點10分則有100份魯肉飯、貢丸湯及烤肉可品嚐，歡迎大家攜帶發票2張兌換，數量有限，千萬別錯過。