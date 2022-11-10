讓中高齡求職者安心就職，北市「中高齡就業博覽會」將於12日上午10時30分至下午4 時，在北市府市政大樓1樓中庭登場，勞動局表示，將邀請48家廠商、提供2207個工作機會，最高月薪10萬，平均月薪35K，平均時薪180元。

勞動局長高寶華表示，根據主計總處最新數據，去年退休員工人數9.9萬人，是近6年來首次低於10萬人，60歲以上銀髮就業族以較10年前成長45.7％，60到64歲更增1倍，高齡者似乎已積極再投入或續留職場，將可能成為未來混齡職場的生力軍及領航者。

高寶華指出，本次產業別分布仍以「住宿及餐飲業」為大宗開出1008個職缺，第二大為「批發及零售業」，釋出560個職缺，整體職缺 7成以上集中於「旅遊／餐飲／休閒」、「客服／門市」及「技術／維修／操作」等類別，此外，「無經驗可」銀髮職缺更高達7成5。

勞動局表示，企業及廠商徵才機會數以欣興電子、雲雀國際、三商餐飲等為前三大，三家攜手開出逾500個工作機會，薪資部分則以旅宿業者城市商旅包辦前2名，最高月薪分別為10萬元及8萬元，後續3至5名則為台灣順豐速運、乒乓話網及六福開發南港分公司、生活工場等物流運輸、資訊軟體及旅遊餐飲等企業，最高待遇5萬5千元至6萬元。

就服處補充，活動現場提供3到6歲臨托等服務，方便職場祖父母及父母來面試，可先至台北就業大補帖網站線上報名送出履歷，當日即可直接面試，也可於活動前下載專用履歷表，填妥後自行印出紙本履歷表帶至活動現場，更多活動詳情請上台北就業大補帖網站查詢。