受到新冠肺炎疫情影響，我國邊境管制超過2年，去年更一度實施三級警戒、重創觀光業，據勞動部統計，住宿業受僱勞工從2019年的9萬1884人下降至2021年的7萬5832人，減少人數逾17％，但隨著邊境解封，住宿業卻發現勞工難尋，如甚至有國際觀光酒店的房務員薪資開至3萬7000元，就是希望找到穩定的人才，但也有飯店認為房務員薪資3萬元已對其是很大的壓力，希望能夠開放移工。

台北文華東方酒店開出餐飲服務員月薪3萬6000元起、房務員3萬7000元起，台北文華東方酒店服務品質經理劉庭忻表示，受到疫情衝擊，許多原本從事飯店業的勞工轉職，並從事如外送等自由度較高的工作，「要拉回來滿難的」，因此才會大幅度把薪水提高，並開發兼職職缺，希望符合從業人員的想法。

福華飯店人力資源部總監曾明慧則說，一度因為三級警戒打趴服務業，讓很多家長不願讓子女從事不穩定的服務業，且現在疫情仍持續，加上新開許多餐廳也在搶人，在房價未調整的情況，3萬元以上的房務員薪資對飯店已是沉重負擔，希望開放移工或是外國人打工渡假等以緩解缺工壓力。

近40歲的陳先生曾在飯店工作4年餘，未料受到新冠肺炎疫情影響，去年遭資遣後陸續工作，但仍想回到飯店工作，陳先生表示，雖然就業博覽會多個職缺宣稱薪資達3萬元以上，但大多需要「雙語」能力，認為自己的技術薪資約為3萬元，此次投遞職缺主要為櫃台接待。

今年剛畢業的洪小姐曾在飯店業擔任外場工作，畢業後開始尋找第一份工作，她說，因為自己飯店接待經驗較少，可以接受薪資約2萬7000元或2萬8000元工作，但希望試用期後可以調薪。她提及，雖然就博會多個職缺都開出3萬元以上薪資，但往往是如國際飯店的接待、需要雙語能力，認為自己技術尚未達標。