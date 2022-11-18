我國近日宣布邊境解封，未料住宿業者卻稱人力難尋，又以基層房務員最缺，勞動部祭出只要符合薪資條件就提供專案媒合，但據統計，符合專案條件達44家、629個職缺，截至11月16日共推介2012人，但僅僱用31人、推介錄用率僅1.54％，未能媒合主因為「等候雇主通知」達75.22％最高，今天召開檢討會討論此事。

據觀光局匯整，共有92家業者提出2152個職缺，但符合北部薪資達3萬元以上、中南東部逾2.8萬以上職缺僅有44家、629個，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，就目前的職缺來看，參與的職缺數並不高，且多數開出的薪資條件未達專案媒合條件，與飯店業所稱，薪水不是問題有落差」。

陳世昌說，統計發現未能媒合成功的主因為等候雇主通知且時間往往拖很久，經查部分雇主可能看到履歷後，認為不適合就不會再聯繫求職者，求職人則仍認為事業單位尚未通知，可能是主因，為避免求職人不耐等候另尋他職，因此檢討會中請業者收到履歷後1周內安排面試、面試後一周內告知錄取與否，並於1周內完成僱用。

針對部分飯店稱公立就業服務機構推介的求職人不適合，陳世昌說，已請業者在徵才需求中明確指示如學歷、經歷、工作技能等，並設立意見反映窗口，業者可逕自反映公立就業服務機構。

陳世昌也鼓勵業者，可採訓用合一等，如台北市某大型飯店透過發展署訓用合一計畫，透過2周課程，成功留下8名人力，發展署也提供僱用獎助、安穩僱用計畫或職務再設計等措施，促進媒合、穩定就業。