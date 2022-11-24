嘉義市工策會舉辦青年創業實戰研習營，市長黃敏惠（第二排中）鼓勵青年用新思維創業。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市工商發展投資策進會輔導青年創業，今年創業諮詢累計195案，協助25位創業者找到資金，所媒合的創業貸款累計突破5000萬元，成績創下單一年度的新高紀錄，嘉義市長黃敏惠表示，這就是市府要做好帶頭拚經濟的成果。

黃敏惠表示，疫情影響甚鉅的這幾年，嘉義市以設計力帶動產業升級，以政策帶動聲量討論，吸引連鎖品牌進駐，風格質感小店林立，疫情期間外地來嘉的訪客不減反增，愈來愈多人喜歡嘉義市，這都是市府帶頭拚經濟努力的成果。

嘉義市工策會總幹事許燿宏表示，創業融資是工策會媒合金融機構促成青年創業的重要工作，2020年貸款媒合金額約800萬，2021年成長至2000萬，今年突破5000萬，3年輔導核貸總計超過7800萬。

許燿宏說，市政府搭建平台，工策會輔導個案，連結銀行端加速行政與提高核貸率，營造友善創業環境，吸引創業者來嘉深耕發展，創業相關諮詢歡迎洽詢嘉義市工商發展投資策進會（05）2248-3085。

工策會專員黃昭翰說，媒合貸款金額連續3年創新高，主要是銀行端對於市府所轉介的案件有更多的支持與信任，也有許多創業者對市府輔導到位，非常有感，因而樂意將工策會轉介給有需要的人。