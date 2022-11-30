交通部111年度招商大會將於12月7日舉行，釋出商機再加碼60億元，達1879億元，創歷年投資商機新高。今年招商以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，內容包括台鐵、高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等交通產業商機。

交通部表示，今年面對疫情和國際情勢衝擊，仍努力辦理招商作業，也提前啟動訪商、招商籌備作業，並透過訪視與輔導，擴大案源商機，強化本次招商大會引資平台。經努力開發投資案源，近期民間投資案源再增列1件「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」（60億元），案源總數増為69案，總商機達1879.3億元。

另亮點商案增列中壢火車站站區土地開發案及高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案2件，總計為6件，將在大會中配合影片進行詳盡介紹推出，期望藉由本次的招商大會平台媒合商機，加速交通建設及服務。

目前受矚目的亮點商案有6案，分別為桃園火車站土地開發案90億元、中壢火車站站區土地開發案94億元、高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案22億元、新增高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案60億元、台中港港埠產業發展專業區(I)興建營運投資案25億元、台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案120億元。

交通部表示，大會現場設11個攤位展示案源，並設置洽談區即時提供個別諮詢服務，歡迎商業各界踴躍參與加入投資行列的盛會，為交通建設服務與投資締造新巔峰。