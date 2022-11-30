民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天到廟口宣講，提出補助全口假牙政見。（廖素慧攝）

嘉義市議會今天定期會，市議員黃思婷促市府補助65歲以上長者全口假牙；民進黨市長候選人李俊俋也提出補助全口假牙的政見；市長黃敏惠表示，市府一直朝此方向努力，但中央對社福預算有限制，只要中央能鬆綁，市府一定做。

黃思婷指出，世界衛生組織提出80／20計畫，即80歲以上老人至少有20顆健康牙齒，她一直建議市府開辦65歲以上全口假牙補助，全台已有13縣市補助了，包括嘉義縣、台南市、雲林縣都有做，嘉義市卻沒有，希望市府要跟上腳步。

黃敏惠表示，各縣市福利措施不一樣，嘉義市對低收及中低收65歲以上長輩補助假牙，嘉義市政府不斷努力朝補助假牙的方向努力，但中央對各縣市福利支出有預警方式，只要中央同意，嘉義市政府未來執行新增社會福利措施不扣減一般性補助款，市府會立即提出追加預算案，經議會通過後，立即實施。

市府社會處表示，主計總處根據「中央有對各地方政府計畫與預算考核超過一致標準社會福利支出項目之預警方式」，社福補助被框限在此預警方式中，否則會扣減對地方的補助款。

李俊俋今天到廟口宣講，提出補助全口假牙政見，他說，嘉義市65歲以上長輩約4萬5000人，從已開辦補助的縣市經驗來估算，約有10至12％的長輩會申請補助，則預估嘉義市約有4、5000人申請，每年經費約7500萬元，執政4年約3億元。

李俊俋說，嘉義市一直說財政狀況佳，沒有舉債，應該可以做65歲以上長輩假牙補助，全台各縣市多有補助活動假牙或全口假牙，嘉義市卻沒有對老人假牙這個問題做處理。