高雄壽天國小在冠軍戰提前4局「扣倒」強敵龜山國小，奪下第10屆徐生明盃冠軍，從第一屆高雄鼓山國小奪冠，第10屆又是在地球隊登頂，也讓壽天總教練鄭乃介直呼非常榮幸，「頭尾都是高雄的球隊拿下，呼應這次十全十美、十年有成的精神，也感覺是冥冥之中註定的，今天也特別穿上之前徐總待過的球隊、義大犀牛球褲，期待能有好運。」

壽天過去在徐生明盃最佳成績是第3屆亞軍，這次先在四強賽擊敗韓國大邱Lions俱樂部，挺進冠軍戰後又扳倒曾在徐生明盃拿下5冠、締造過4連霸的龜山。

能夠奪冠鄭乃介謙稱運氣好，從沒想過能夠「扣倒」龜山，「最重要還是小朋友表現得很好。」他指出，擔任冠軍戰的先發投手朱以勤在首場比賽雖然表現不佳，但後面越投越穩，信心也建立起來，「現在他都不會怕被打，丟給對手打再靠守備幫忙。」

鄭乃介也指出，今天龜山打者追打太多壞球導致在攻擊端沒有發揮，自家球員則是不管在投打守都有穩定發揮，戰術執行也成功，「小朋友今天表現100分。」

相較於龜山、大邱球員身材都比較高大，壽天球員幾乎都很「迷你」，尤其4年級的顏全恩更只有126公分，但鄭乃介透露，之前對新屋那場比賽，6年級的球員都沒辦法敲出安打，結果換他代打後敲安，也幫他搶下先發位置。

來自桃源鄉的顏全恩爸爸顏保羅過去也是棒球員，離開La New熊後加入業餘甲組成棒新北市隊，之後曾在基層帶隊，顏全恩就是受到爸爸影響開始對棒球有興趣，7歲時就主動向爸爸提出要打球的想法。

冠軍戰先發鎮守右外野，但他笑說外野是幫忙，主要自己是守二壘，對今天表現不滿意，「因為都沒有打安打。」他也提到，面對身材比較高大的對手一開始會害怕，「後來就告訴自己要放輕鬆。」

為了打棒球，顏全恩國小已換了5次學校，升上四年級時才轉學來到壽天，他透露，自己最欣賞的職棒球員是中信兄弟王威晨，「因為他打擊、守備都很好。」未來他也希望能像爸爸一樣打職棒，對自己守備有信心。