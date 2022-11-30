青青之島，活力澎湃。在最近的五年間，青島綜合經濟實力顯著增強，國際化水準顯著提升，發展生態更加優越，競爭優勢明顯增強，吸引了許多臺港澳人士來青創業、圓夢。在這片豐盈的創新創業雨林中，他們奮發向上，成為追逐夢想的最強築夢者。

「在青島十年，我一直覺得，青島就是我的第二故鄉了。我特別喜歡這片土地，不願意離開這裏。」回望從2012年到中國海洋大學任教至今的十年裏，蘇志偉才發覺自己對青島這座城市如此眷戀。

2011年，蘇志偉接連收到大陸高校拋出的「橄欖枝」。起初，他決意到武漢大學任教，就在這時，他收到了中國海洋大學的邀請。「到青島來，一下子就愛上這裏了。山青海闊，氣候適宜，宜居宜業宜遊，最重要的是，山東人真的很好，熱情真誠。我到海大面試的時候，校領導全程陪著我，幫我安排好相關事宜，很溫暖。」2012年，蘇志偉受聘於中國海洋大學繁榮哲學社會科學人才工程特聘教授、博士生導師，在青島開始了新的人生旅程。

蘇志偉致力為兩岸青年師生搭建橋樑，組織「兩岸金融研討會」「全球經濟與管理會議」等活動。（圖／蘇志偉提供）

在中國海洋大學任教期間，蘇志偉專注於國際金融相關理論及實踐問題的研究，聯合組建了山東省惠普金融研究所，通過對山東省小微金融、農業金融、互聯網金融等領域進行研究，促進普惠金融在山東省的實踐與輻射作用，擴大金融服務的惠及面，推動山東經濟社會發展的轉型。2018年，蘇志偉轉而進入青島大學經濟學院金融系任教，研究方向也轉而側重於能源資源環境和綠色金融。今年5月，在學校和學院的支持下，他申請成立了資本市場研究院，在青島金融業綠色金融領域不斷探索。

蘇志偉還致力於為兩岸青年師生搭建橋樑，積極組織「兩岸金融研討會」「全球經濟與管理會議」等活動，邀請全球金融學者與兩岸師生共聚青島、共同研究、共促發展。並先後促成中國青年學生赴羅馬尼亞國立大學、蒂米什瓦拉西部大學，荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學交流學習，為學生賦能。

「在大陸教書，我最大的成就就是培養了很多優秀的學生。」蘇志偉培養的碩博研究生發表SSCI或SCI期刊共50餘篇，多次獲得國家獎學金、學業一等獎學金。其中已經有5位留在青島大學任教。「他們不僅是我的學生、團隊成員，更像是我的家人。我們共同學習、共同進步、氛圍特別好。」孩子們的勤奮努力也激勵著他不斷向前。蘇志偉在2021年和2022年連續2年獲得愛思唯爾應用經濟學科的中國高被引學者。「我相信我們可以做得更好，努力讓青島大學在應用經濟學科領域有更大的突破。」蘇志偉說。

十年前，他選擇這座充滿機遇與活力，包容與開放並蓄的城市作為一展宏圖的就業土壤。十年間，他與青島同頻共振，見證了青島十年經濟社會高速發展，也通過自己的學術研究助力人才培養，為青島乃至山東經濟發展賦能。「我會繼續留在這裏，把學術做得更好，和我的團隊在綠色金融領域持續探索創新，努力打造綠色金融改革創新的‘青島樣本’，助推青島金融業高質量發展。」蘇志偉說。