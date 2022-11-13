勞工局長張大春，昨日特到現場關心同仁。(台中市政府提供)

現場求職者應徵熱絡。(台中市政府提供)

現場民眾資料填寫區。(台中市政府提供)

台中市政府勞工局昨日於陽明市政大樓舉辦「職場幸福力」徵才活動，邀請日商樂比亞、橋椿金屬、麗寶樂園、先進光電、久裕興業與聯亞科技等30家在地優質企業設攤招募，提供1700個工作機會，包括558個職缺月薪達4萬元以上，555個職缺不限學經歷，吸引超過600人前來求職，初步媒合率達六成五。

勞工局長張大春表示，隨著疫情趨緩與企業加碼投資，許多企業求才若渴，勞動力市場需求創同期新高，市府持續紓解企業缺工需求、協助市民就業。這次徵才活動中，韋翰實業提供現場技術員薪資上看8萬元，另日商樂比亞、先進光電、橋椿金屬及麗寶樂園等企業均提供上百職缺，現場應徵人潮非常踴躍。

年過半百的林先生想重新回到職場。他表示，擔心中高齡不好找工作，在豐原就業服務站辦理求職登記時得知這次的徵才活動訊息，就前往現場參加，也順利面試錄取麗寶渡假區安全駐衛警職缺。

今年剛從北部大學畢業的王同學則表示，在「勞動in台中」的臉書看到活動訊息，特地前來參加並體驗台中市首創的「XR實境接軌就業系統」，了解廠商工作環境及薪資福利；由就服員說明市府現有的青年就業獎勵金方案，順利錄取久裕興業公司的組立人員，感謝市府協助找到好工作並提供就業獎勵金。

台中市就業服務處表示，市府持續為市民朋友及在地企業辦理各項徵才活動，11月18日將於東區勞工服務中心舉辦「幸福職場」徵才活動；12月8日將於南屯區精密機械科學園區舉辦徵才活動，歡迎有求職需求民眾前往參加。