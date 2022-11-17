詐團以服飾卡在海關，須支付海關解凍費為由，要求被害人匯款。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北部一名20歲鍾姓女作業員，7月在臉書求職社團看到一則徵才廣告，便以LINE私訊對方，對方要求她帶身分證、健保卡、銀行存摺及提款卡前往旅館面試後，將鍾女帶至房間，房內有5、6名男子，語帶威脅以審核個資為由，將鍾女身分證及健保卡收走。

對方再聲稱因為工作性質，要鍾女交出銀行存摺、提款卡及手機，並逼迫她提供金融卡、手機及網路銀行密碼，僵持了1小時後，還帶鍾女至銀行開通網銀約定轉帳功能，隨後留下一名男子在旅館房間監視鍾女，要求鍾女在房間內等候面試結果通知，中間曾更換至一般住家，直到5天後才讓鍾女離開，並歸還身分證、健保卡及手機，但未歸還銀行存摺及提款卡，鍾女脫身後因太害怕而將相關資訊全數刪除，上月底鍾女接到警方通知其帳戶遭到警示，才驚覺掉入求職詐騙陷阱。

另名洪姓代課老師，上周在臉書社群看到徵求素人模特兒廣告，洪女透過message聯絡對方，對方以話術誘騙洪女購買服飾、自己當模特兒拍照賺取佣金，並提供購物商城網址給洪女，待洪女購買衣服並匯款後，對方再以服飾卡在海關，須支付海關解凍費的理由要洪女匯款，洪女共匯了5筆共7萬元，直到聯繫不上對方，才發現被騙報警。

詐騙集團刊登假求職廣告，標榜「工作自由」、「輕鬆賺」「待遇高」、「迅速圓夢」等吸引民眾上鉤，再蒐購、誘騙求職者的銀行帳戶，甚至發生囚禁、凌虐等「台版柬埔寨」案件層出不窮。刑事局表示，假求職詐騙不是騙取民眾的帳戶，拿來充當人頭帳戶外，就是以購買制服、手續費或辦理勞健保等藉口，要求應徵者先繳交費用，最後卻人間蒸發。

警方表示，民眾求職要特別留意徵才公司資訊，查證公司合法立案、正派經營，並在面試前告知親友或陪同前往。切勿輕易繳交、出借或出售身分證件、帳戶或密碼，不繳交不合理、不明費用，不隨意簽署文件契約。