一名女網友日前與男友到台南某韓式吃到飽餐廳現場候位，店員稱要等15分鐘，結果她等了半小時發覺不對勁，一問竟得知有2人冒名謊稱與她同行，已先入內用餐，她質問店員明明都有看到她在外頭，卻沒有向她確認或告知，她的位置就被陌生人冒名頂替，事後她不想鬧大，沒有與對方理論，僅PO文控訴此事。

該女網友在Dcard發文，她日前與男友到台南某韓式烤肉吃到飽餐廳，下午3點多到被店員告知需登記候位，等約15分鐘，但她一連等了半小時都沒有被通知有位置，比她晚來的人都已經用餐了，「去問才得知有一男一女表示是跟我們同行的人就進去了」，但她納悶為何店員當下沒通知她，就放任對方入座。

該女網友說，她向店員登記2位，對方稱與她同行，店員為何會相信，且店員明明一直都有看到她與男友，店員事後解釋當下有再三確認，但她質疑為何不向她確認，最後店家補償她2罐果汁，對方2名冒名進餐廳的人仍繼續吃完才離開，她因不想鬧起來，選擇不與對方理論，事後發文嗆「排隊應該是身為智能生物的基本禮儀，說謊更只會顯示出你們的人品有多低下」。

其他網友留言「刷新我三觀欸沒想到居然會有人做這種事」、「應該要馬上進去一起吃 然後叫他們付錢」、「你們是一起的，然後他們進去，你們沒進去，店員都不會覺得有問題嗎」、「櫃檯是直接忘記你們還在候位，看到有空桌就放人進去吧，超瞎」、「幹嘛怕鬧起來就算了」、「好扯，工讀生在睡是不是」。