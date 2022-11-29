觀光區或市中心時常車水馬龍，光是要找一個停車位都很不容易，想要免費停車更是難上加難。日前一名女網友表示，友人為了尋找免費停車位，花了超過30分鐘瘋狂繞圈，讓她覺得既花時間又浪費油錢，貼文曝光後，引發兩派網友論戰，有人認為「時間才是金錢」，但也有人說：「1小時超過50元一定繞」。

原PO在PTT發文透露，日前她搭友人的便車，接近目的地時，對方卻又特地繞了好幾圈，花了將近30分鐘，只為了找到一個免費停車格，對此，原PO相當無法理解，認為反而耗費更多油錢和時間，不禁好奇：「大家會為了省停車費，狂繞免費停車格嗎？」

貼文曝光後，部分網友表示不會太在意停車費，紛紛留言，「沒在看，有就停，還因為急事停過1小時200的」、「時間才是金錢」、「不要差太多都可以，能有停車位就阿彌陀佛」、「價錢不要太盤就可，找來找去時間都沒了」、「開車出來停車付費，本來就是天經地義的事」、「不會，誰窮成這樣，那別開車騎車就好」。

不過也有人抱持不同立場，認為某些收費停車場的價格驚人，停車時間太長恐怕會讓荷包大失血，「1小時超過50元一定繞」、「難道1小時500元你也要停嗎？」、「會啊！市區很貴」、「還是會看一下，停1個小時多少錢」、「看要停多久，1小時跟5、6小時差很多」、「有遇過1小時160，然後要在那邊玩3個小時以上，實在是停不下去」。