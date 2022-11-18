立委邱顯智、市議員候選人林佳瑋、消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱召開記者會（邱顯智辦公室提供）

市議員候選人林佳瑋昨爆料指出，接獲基層消防員陳情檢舉，台北市政府疑似動員休假消防公差參加台北市長候選人黃珊珊造勢場合，黃珊珊18日回應此事為子虛烏有。立委邱顯智、林佳瑋、消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱召開記者會，提供吹哨者錄音等具體事證，要求台北市政府調查清楚，也要求各政黨不得動用職權要求消防員參加選舉活動。

林佳瑋今於記者會中公布Line群組截圖以及吹哨者的錄音檔說明相關事件，錄音檔提到，「當天我的上級長官，就私底下來詢問我們能不能在11月20號的晚上出席一場造勢晚會...一開始我是先去內部做求證，然後但是我發現說市府這邊的態度好像並沒有很想查這件事情，那所以我才決定讓這個截圖曝光」。

林佳瑋指出，截圖與錄音檔是來自目前任職於台北市基層消防員的吹哨者，吹哨者在公開之前，曾經要求台北市政府調查，但沒有結果，最後才會選擇公開。林佳瑋也說，之後也會將檢舉函和能提供的證據，正式交給給監察院、法務部廉政署、以及台北市政風處。

陳彥凱表示，在收到吹哨者提出相關的事件截圖後，經過協會和台北市的會員代表確認，發現吹哨者所反映的問題，並非是單一分隊單一行政區的事件，同樣在北市其他地區也有被口頭詢問；所以呼籲台北市政府應該要有明確的說明，到底是哪個層級動員基層消防員出席相關的選舉活動？

陳彥凱還說，目前消防員工作權益促進會還有掌握新北市、新竹縣也有發生因為舉辦造勢活動被要求進行照明勤務支援，該會也有公開行文要求取消。陳彥凱表示，嚴正敬告各政黨的候選人，消防員是國家公務員，並不是選舉動員的工具，不論是哪個政黨的候選人，都不應以職權動員基層消防員參與選舉相關活動。

針對動員通知提到的「各單位出一人，必須休假班，或是當時休假」，邱顯智說明，這是想規避《公務人員行政中立法》規定上班勤務時間不得從事政黨活動的規範，此事是台灣社會應該杜絕的。

他也奉勸台北市政府，跟民眾黨，還有兩大黨這些掌握有行政權的政黨，面對基層同仁的吹哨，質疑和反映基層真實狀況時，最好的策略，就是誠實面對，清楚調查，然後妥善處理。