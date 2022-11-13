籃籃、張家瑋倒地吸引消防猛男救援。（圖／民視提供）

最新一集的民視《綜藝大集合》，節目進行到一半，胡瓜就發現現場所有女藝人全部消失，回頭後才發現原來所有人都被一群打赤膊的的超帥猛男吸引目光，無心錄影，得知對方身分為消防員後，張家瑋、籃籃與謝京穎等人突倒地不起，希望能夠被近距離救援。

輸人不輸陣的胡瓜氣到質問女藝人，「你們幹什麼去，難道我們沒猛男嗎？」並立刻派出夏漢君、鄭楠鐘、肯納大秀精壯身材，試圖為男藝人贏回顏面，但再帥都比不過台中消防局的猛男。

郭忠祐（左起）、胡瓜、阿翔。（圖／民視提供）

本集節目在台中北屯錄製，一開場，就有「地方姐姐們」組成戰鼓隊，用氣勢磅礡的鼓聲迎接胡瓜與主持群的到來，震撼的表演就連學過爵士鼓的阿翔也技癢難耐，為大家表演了一段。也藉由大戰鼓的方式，再加上氣球柱，過程中參賽者們賣力地敲打戰鼓，讓鼓面上透明管中的氣球飛出，讓現場氣氛可非常熱鬧，而「地方姐姐們」為了獎金努力的樣子打擊戰鼓把氣球震出的模樣，也讓胡瓜直呼「真是太厲害了！我還以為她們在炕窯！」