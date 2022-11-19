由於火警發生地點緊鄰火鍋店及撞球館，附近也有民宅圍繞，指揮官經現場評估後立即下令破壞入口之鐵捲門，並佈署2條水線入室進行滅火(圖／金門縣消防局提供)

火災現場為雜物燃燒，僅波及一旁停放倉庫內小貨車副駕駛側車頭部分，所幸無人員傷亡(圖／金門縣消防局提供)

金門地區今(19)日凌晨發生一起火災意外，消防局於深夜1時20分左右獲報，指稱金城鎮市區某宅配貨運公司之鐵皮倉庫有火災發生，現場竄出陣陣濃煙，立即派遣各式消防車計10輛、職義消37名前往現場搶救，由於該倉庫緊臨火鍋店及撞球館，為避免火勢擴大延燒，立即以優勢消防力進行搶救，約30分鐘即撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由火災調查科人員調查中。

消防局表示，勤指中心在凌晨1時21分接獲民眾報案後，消防救災車組迅速於1時29分到達火災現場，發現貨運鐵皮倉庫內有大量濃煙不斷向外竄出，由於火警發生地點緊鄰火鍋店及撞球館，附近也有民宅圍繞，指揮官經現場評估後立即下令破壞入口之鐵捲門，並佈署2條水線入室進行滅火，在現場30餘名職義消通力合作下，火勢迅速於1時50分獲得控制，並於2時00分撲滅，現場為雜物燃燒，面積約15平方公尺，波及一旁停放倉庫內小貨車副駕駛側車頭部分，所幸無人員傷亡。但深夜突如其來的一場惡火也嚇壞了附近居民，原本寧靜的周末夜也睡得不太安穩。

消防局呼籲，民眾於居家或辦公場所安裝之火災警報器可於火災初期及早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間。另電器類用品應依說明指示操作使用，未使用的電器插頭應拔除；室內(外)空間應避免堆積雜物，以減少火災擴大延燒風險，平時做好預防工作，可減少災害發生，確保生命財產安全。