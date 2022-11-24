大陸湖北省十堰市，日前有1名值班員警接到一通報案電話，當他接起來時竟然聽到女子問「我點了奶茶送到了嗎？」，瞬間讓他一頭霧水，質疑對方是不是打錯電話，沒想到，他在電話中聽到一陣嘶吼聲，便立即反應詢問女子「妳是受到甚麼傷害了嗎？」，才救出受到家暴的女子。

綜合陸媒報導，湖北省十堰市日前深夜員警接到1通奇怪的報案電話，對方1名女子吱吱嗚嗚說了「我點了奶茶送到了嗎？」，員警感到困惑「妳點奶茶，我這是110，妳有什麼事嗎？」，而女子僅回應「恩，我知道」後，員警則聽到電話中傳來一陣嘶吼聲，便立即反應詢問女子「妳是受到什麼傷害了嗎？」，該女子才透露自己受到丈夫的威脅。

原來女子因為和丈夫感情破裂，2人在發生激烈爭吵時，她受到丈夫的出言威脅，於是在不激怒丈夫的前提下，於是，她急中生智打電話假裝關心外送進度，其實是撥打110偷偷報警，最後，當地警察也前往報案地址，將受威脅的女子保護救出，安全離開受到家暴的家庭。

消息在網路上曝光後，網友也紛紛留言表示「簡直是死裡逃生」、「結婚真的要睜大眼睛，不要將自己的生活交給不靠譜的人」、「危險情況下拿到手機打110，自己要做到」、「男人一定要看清」、「女孩子要好好保護自己啊」、「太可怕了」、「還好警察給力」、「我都起雞皮疙瘩了」。

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