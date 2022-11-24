大陸河南省鄭州市1名女子日前與丈夫在家中因為生活瑣事發生口角，爭執過程中連公公婆婆也勸不動，沒想到，公婆離開後，她因為情緒太激動突然昏厥倒地，而丈夫卻雙手交叉做呆坐沙發上一動也不動，不趕緊叫救護車救人，沒多久，女子清醒後便離開家中到打工的店裡到天亮，對於丈夫的行為，她也感嘆「非常心寒」。

綜合陸媒報導，河南省鄭州市有名女子與丈夫在家中發生口角，雙方還扭打在一起，公婆幫忙勸架也無用，直到公婆離開後，夫妻2人還是繼續爭執，過程中她因情緒激動突然昏厥倒在地，但丈夫卻一動也不動的雙手交叉呆坐在沙發上，小孩看見後便陪著她躺在地上，直到她清醒後，便離開家裡前往打工的店裡面到天亮。

女子指出，自己生了2個孩子，且努力工作，但是丈夫的態度讓她很心寒，她感嘆丈夫的心若不在，她一個人努力也沒有用。

而女子在家中昏厥的照片也在網路上曝光，網友一見怒罵「還不離婚，留這幹嘛」、「這是謀殺！萬一她是什麼其他突發疾病呢，這樣不管不就死定了嗎？」、「街頭上的陌生人都不至於這麼冷漠」、「不離的話還有更黑暗的日子要過呢」、「怎麼這麼冷血」、「不管妳離不離，先去照腦下X光與看心臟科，突然昏倒事身體提醒妳了」。