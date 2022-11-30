為了讓自己愛喝水，陳立芹特別準備可愛水瓶。（年代提供）

「布丁妹」陳立芹近日在年代《樂活so much》，透露曾半夜起身上廁所20幾次，明明察覺有尿意，但始終上不出來，上一次就痛一次，精神不濟的她更直接在馬桶上睡著，醒來一看才發現「血尿」，趕緊去醫院掛急診。

到了醫院後，醫生判斷陳立芹應該是水喝太少，八成是罹患膀胱炎，要她立即驗尿，陳立芹一聽臉垮哀號：「都已經上不出來，血尿還要我驗尿？」這次教訓讓陳立芹體悟到「水喝不夠真要命！」為了讓自己愛喝水，陳立芹蒐集了各式各樣的水壺，數十個款式依心情挑選，確保身體不再鬧水荒。

女兒小布丁也遺傳到她不愛喝水的壞習慣，母女倆更常為了「喝水」吵架，小布丁遺傳媽媽「討厭水的味道」，只愛喝奶茶，每次叫女兒喝水，小布丁就回「好難喝」、「喝不下去」、「我好飽」、「喝水好麻煩」……還因此有便祕問題，小布丁曾經一個星期沒有上廁所，肚子又痛又想哭。

陳立芹為了逼迫女兒喝水，在她上學前將水裝滿水壺，一再叮嚀要喝完，但小布丁放學又揹著滿滿的水回家，連上體育課運動完，小布丁明明口渴也不願喝水，母女倆為此爭執不休，讓陳立芹相當操心女兒的健康。更多精彩內容，請鎖定周一至周五下午4點於年代《樂活so much》。