阿信特別將不二良創作的鼠小小運到MV拍攝現場，打造充滿STAYREAL元素的音樂與影像作品。STAYREAL 提供

STAYREＡＬ主理人五月天阿信特別邀請「告五人」跨刀創作STAYREAL全新品牌形象主題曲。STAYREAL 提供

主題曲MV邀請黃中平執導，透過光影變幻展現STAYREAL求新求變的品牌樣貌。STAYREAL 提供

由五月天阿信與藝術家不二良共同創立的STAYREAL，今年成立屆滿15週年。主理人阿信特別邀請超人氣樂團「告五人」跨刀創作STAYREAL全新品牌形象主題曲〈我們都活在進化之中〉，白安也獻聲助陣，和告五人、阿信共同組成限定樂團，也馬上激發歌迷創意，為他們取名「告白信」。

〈我們都活在進化之中〉除了延續告五人一貫極具感染力的耐聽曲風，歌詞更感性描述一顆夢想種子破土綻放的過程，訴說著當下不斷變化的世代環境中，每個人在面臨蛻變時的心境感受。歌詞中不斷重現的「We will stay real」，亦呼應著STAYREAL從創立至今一路走來像一顆種子在土地上萌芽，漸漸以自己的形狀成為一整片繁花森林的心路歷程，傳遞品牌積極展望未來新篇章，同時也喻示著每一顆種子在適合的土壤都有機會開出自己的花朵，鼓勵大家永保赤子之心，進化成更好的自己。

談到這次點名告五人與白安攜手合作，阿信說：「就最近看什麼歌手在排行榜上歌比較紅，第一個就想到告五人和白安，馬上就拿起電話打給同事就他們了，一個品牌要走15年，不管是音樂人或一品牌也好，都會有時間給我們考驗，像告五人給我們很大的壓力，一起來唱這首歌又有點傳承、進化的意味。」雲安表示接到師兄的邀約很興奮，他們也是STAYREAL的愛用者，很開心歌曲一次OK。

無論是音樂或品牌能堅持夢想大不易，問及對於什麼事堅持最久，從小就愛吃辣的白安說對吃辣最堅持，告五人犬青表示三人對吃很有共鳴，在吃的過程會討論人生，聊著聊著就變成一首歌了，雲安說：「所以我們會說吵什麼架，先吃飯再說」，站在一旁的阿信聽了很有感觸地說：「五月天會吵架的時候就是每個人想吃的東西不一樣。」言歸正傳，阿信最堅持的就是STAYREAL，也正因為如此STAYREAL才能不斷進化成最好的品牌。