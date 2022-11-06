宇宙人將在12日於高流開唱。（相信音樂提供）

宇宙人上月在台北流行音樂中心開唱感動無數人。（相信音樂提供）

宇宙人將在本週六12日於高雄流行音樂中心舉辦《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》，在倒數開唱前夕天氣逐漸轉涼，立冬節氣將至之際，同門師弟妹麋先生和告五人暖心祭出澎湃的牛肉火鍋，替師兄宇宙人進補補充元氣，讓宇宙人喜出望外，貝斯手方Q笑答：「真的很謝謝，我們吃這麼多，一定要回報一下，除了一定要請他們12日來高雄看演唱會外，還要再一起去吃我們的慶功宴。」

宇宙人上月在台北流行音樂中心開唱，日前〈藍色的你〉演唱會精華版影片上線點擊迅速破萬，這回將移師到高流開唱，主唱小玉表示：「我們會記住在北流演出時的感覺，甚至有設想之外的驚喜，所以我們想把這些都保留起來到高流演出，也期待在高雄舞台上有意料之外的有趣火花。」對新手爸爸的吉他手阿奎來說，最有感則是孩子小虎在這期間長牙齒了，問起小孩會繼續到場支持嗎？阿奎笑說：「看他的心情和狀態，有機會的話當然希望。」

貝斯手方Q先前在高雄簽唱會上被拱演唱會完售跳愛河，眼看離目標越來越接近，方Q做好心理準備，歌迷也都熱心提供需要注意的事項，不過來不及練就一身肌肉的他開玩笑說：「到時候可能要請造型師幫我找件筋肉泳衣來，看起來會比較厲害。」距離演唱會不到一周，演唱會嘉賓之一的「木曜女神」泱泱也展開密集練習，她透露：「在家練唱到每次我唱到高音，家裡的貓都會跑到樓上！最近有空也多運動，訓練肺活量，希望演唱會上一切順利。」