選戰進入倒數，各候選人都在全力衝刺，特別是本屆首度獨立出來成為新北市第三選區的新莊，面臨18搶7的參選爆炸局面，除了老將爭取連任外，還有新人角逐，因此競爭格外激烈。民進黨新北市議員候選人翁震州也在今天重申自己提出的六大政見，希望在最後關鍵時刻，拉抬自己的選情。

新莊除了參選爆炸的情況外，受今年選情較冷的影響，使得首度參選的新人處境更加艱困。除了翁震州之外，民進黨還有林秉佑；國民黨的戴湘儀、黃聖超，甚至民眾黨的陳世軒也都在新莊競逐議員席次。

儘管先前就已經曾經在臉書粉專闡述過政見，但為了在最後階段繼續衝刺，翁震州今天再次於臉書上彙整自己的六大政見，包括「完善交通 暢通行」、「友善安居 享生活」、「多元教育 顧未來」、「文化齊放 創經濟」、「青壯打拚 強後盾」以及「樂齡銀髮 展新生」等六項。

翁震州表示，這次提出六大面向的政見，主要是希望政府能夠更重視新莊居民的交通需求以及安全，為新莊打造良好的生活環境，讓新莊的孩子快樂學習、適性發展，為新莊揉合新舊文化再次發揚，讓新莊的青年安心打拼無顧慮，讓新莊的年長者退休享樂展新生，為每一個新莊的居民打造無憂樂活的城市。